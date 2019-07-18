Beyaz Zulu’ya veda

Güney Afrika’da ırkçılığa karşı verilen mücadelede aktif rol oynayan sanatçılardan Clegg, 1953’te Bacup’ta doğdu. Zimbabve’de büyüyen sanatçı, gençliğinde Johannesburg’a gelerek burada göçmen işçilerle sokak müziği yapmaya başladı. Wits Üniversitesi’nde antropoloji okuyan Clegg, bu dönemde Zulu dilini ve kültürünü öğrendi. Zulu müziği ve dansları üzerine yoğunlaştı ve bu konuda dersler verdi. 1969’da sokak müzisyeni Sipho Mchunu ile Juluka grubunu kurdu. 1979’da “Universal Men” adlı ilk albümünü yayınladı. 1970 ve 80’lerde ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyi müziğiyle kitlelere ulaştıran Clegg, birçok kez gözaltına alındı. 1987’de Güney Afrika’da ırkçılığa karşı mücadelenin sembol lideri Nelson Mandela ile “Asimbonanga” adlı şarkıyı besteledi.