Bilgi Üniversitesi el değiştirdi

1994 yılında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu, el değişikliğiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Can Ailesi, vakfımızın destekçileri arasındaki yerini almıştır. Destekçi katılımlarının gerek vakfımızı gerekse vakfımız tarafından kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni olumlu yönde etkilediğini geçmişimiz bize göstermektedir. Üniversitemizin mevcut yönetimi ile akademik ve idari kadroları bir değişiklik olmaksızın görevine devam ederken; Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı başta olmak üzere diğer tüm uluslararası iş birlikleri de büyüyerek sürecektir.”

Üniversitenin eğitim yolculuğuna “Okul için değil, yaşam için öğrenme” ilkesiyle devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, “Yeni dönemde de öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari kadromuzla birlikte ülkemiz eğitim hayatına sağlayacağımız katkıların artacağına inancımız tamdır” ifadesine yer verildi.