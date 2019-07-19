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19.07.2019 - 12:17

BİLSEM sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama

BİLSEM mülakat sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan BİLSEM sonuçları için öğrencilerin gözü MEB'de... Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Temmuz 2019 tarihinde (bugün) www.meb.gov.tr adresinden sonuçları öğrenebilecek.

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SONUÇLARA İTİRAZ NE ZAMAN ALINACAK?

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.

İtiraz değerlendirmesi sonrasında itiraz sonuçları, 29 Temmuz - 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında açıklanacak.

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