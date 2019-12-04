BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 6 Aralık indirimli ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 Aralık tarihinden itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde bu hafta Cep Telefonu, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap, Katı Meyve Sıkacağı, 6 Parça Çelik Tencere Seti, Nar Dökücü, Saklama kapları, Bot, Terlik, Bere, Kabin Tipi el Çantası gibi birçok indirimli ürün yer alıyor. İşte 6 Aralık'tan itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi