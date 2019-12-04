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04.12.2019 - 11:16 |

BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 6 Aralık indirimli ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Her hafta Cuma günleri BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler sayesinde vatandaşlar sürekli satışta olmayan ev ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Cep Telefonu'ndan, Çift Kapaklı Dolaba, Katı meyve sıkacağından çelik tencere setine kadar onlarca ürün yer alıyor. İşte BİM 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 6 Aralık indirimli ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 Aralık tarihinden itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde bu hafta Cep Telefonu, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap, Katı Meyve Sıkacağı, 6 Parça Çelik Tencere Seti, Nar Dökücü, Saklama kapları, Bot, Terlik, Bere, Kabin Tipi el Çantası gibi birçok indirimli ürün yer alıyor. İşte 6 Aralık'tan itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu BİM 6 Aralık indirimli ürünler kataloğunda neler var

BİM aktüel ürünler kataloğu BİM 6 Aralık indirimli ürünler kataloğunda neler var

BİM aktüel ürünler kataloğu BİM 6 Aralık indirimli ürünler kataloğunda neler var

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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