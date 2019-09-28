Bir Aile Hikayesi 15. bölüm fragmanı! Beklenmedik sürpriz...

Reyhan musiki gecesinde sahneye çıkacağı için çok heyecanlıdır. Ancak Cem Reyhan’ın o gece birlikte şarkı söyleyeceği kişiden rahatsız olur. Engin Reyhan’ın eski okul arkadaşıdır. Reyhan’ın Engin’le ilgili Cem’den gizlediği bir bilgi aralarının açılmasına sebep olur. Öte yandan Berk’in Nil’e verdiği bir hediye başlarına iş açar.

Ufuk, Nil’e sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamaktadır. Beste ve Berk’i de davet eder. Beste engel olmaya çalışsa da Berk o partiye gidip Nil’e geçmişlerini hatırlatmak ister. Ancak partide alacağı bir haberle sarsılacaktır.

Erdem’in Beste’nin olduğu kampa habersizce gelişi ortalığı karıştırır. Erdem ile Tayfun kavga eder, Beste’nin kamp macerası tatsız biter.

Mahur babasını mutlu etmek için büyük bir adım atar ve Müjde’ye danışmadan tekne satın alır. Bu durum Müjde ile arasını açar. Mahur durumu toparlamak için geri adım atmak istediğinde hiç umulmadık bir durumla karşı karşıya kalır.

BİR AİLE HİKAYESİ 15. BÖLÜM FRAGMANI - 2

BİR AİLE HİKAYESİ 15. BÖLÜM FRAGMANI