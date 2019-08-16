Birce Akalay kimdir? Birce Akalay kaç yaşında?

Birce Akalay 19 Haziran 1984, İstanbul doğumlu. Türk oyuncu.Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde lise eğitimini tamamladı (2003). Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümündeki eğitimini tamamlamadı fakat Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale çıktı. 2004-2007 yılları arasında Star TV ve TV8'de spor spikerliğinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi Özel ve 8. Etap gibi programları da hazırlayıp sunmuştur. 2007 yapımı olan Kader ve yine 2007 yapımı Senin Uğruna dizisinde baş karakterleri canlandırmıştır. Aynı zamanda 2008 Asi adlı TV dizisine konuk oyuncu olarak bir süreliğine katılmıştır. Bunların yanı sıra oyuncu 2008'de vizyona giren Son Ders ve 2009 Ekim aynında vizyona giren Nefes filmlerinde rol almıştır.

2009 yılında TRT 1'de ekrana gelen Alayına İsyan isimli dizinde de Sevtap rolü ile karşımıza çıkan Birce Akalay 2009'un Eylül ayında Sizi Seviyorum isimli sinema filminde Emre Altuğ ile başrolleri paylaşmıştır.

2009'da Kış Masalı'nda Zişan rolüyle izlediğimiz Birce Akalay'ın aynı yıl TRT Müzik kanalında başlayan ve TV8'de devam eden programı Sinema Dünyası bir yayın dönemi devam etmiştir.

2010 yılında eski eşi Murat Ünalmış ile birlikte Ürgüp'te bir aşkı anlatan Yer Gök Aşk dizisinde Havva karakterini canlandırmıştır.

2013 yılında Başbakan Adnan Menderes'in hayatını konu alan "Ben Onu Çok Sevdim" dizisinde opera sanatçısı Ayhan Aydan karakterini oynadı.

"Küçük Ağa" dizinde Sinem karakterini canlandırmıştır.

Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlenmiştir. 2 yıl süren evliliklerinin ardından şiddetli geçimsizlik sebebiyle 17 Ocak 2017'de boşanmışlardır.

2015 yılında Evli ve Öfkeli adlı dizide dört başrolden birini üstleniştir. Son olarak Kanal D ekranlarında Siyah Beyaz Aşk isimli dizide İbrahim Çelikkol ile baş rolü paylaşmıştır.

Benimle Söyle şarkı yarışmasında 100 kişiden oluşan jüri üyelerinin arasındaydı.