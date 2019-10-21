Biri 15 diÄŸeri 51 yaÅŸÄ±nda! Birbirlerine saldÄ±rdÄ±lar

Olay,Â saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda YÄ±ldÄ±ztepe Mahallesinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, bir evde henÃ¼z belirlenemeyenÂ nedenle Kenan S. (15) ve Yusuf U. (51) arasÄ±nda sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yÃ¼nce, Kenan S. ve Yusuf U., birbirine bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±.

Kavgada ikisi de aÄŸÄ±r ÅŸekilde yaralanÄ±rken, Ã§evredeki vatandaÅŸlar durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±larÄ± ambulansa alarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alÄ±nan Kenan S. ve Yusuf U.'nun durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

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