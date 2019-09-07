07.09.2019 - 18:32| AA
Biri 16, diğeri 39 yaşında! Yeniden arama çalışmaları başladı
Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği selde bulunamayan 2 kişiyi arama çalışmaları, ailelerin talebi üzerine yeniden başlatıldı.
İlçeye bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde sele kapılarak kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Cengiz Cevahir (16) ve Mahmut Köseoğlu'nun (39) aileleri, arama çalışmalarının yeniden başlatılması için ilgili kurumlara müracaat etti.
Trabzon Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, arama çalışmalarına tekrar başladı. Ekipler, eğitilmiş köpeklerin de yardımıyla sel ve heyelanın yaşandığı bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor.
Öte yandan, selin yaşandığı bölgede daha önce yıkımına karar verilen 10 binada yıkım işlemi devam ediyor.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.