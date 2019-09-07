MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBiri 16, diğeri 39 yaşında! Yeniden arama çalışmaları başladı
07.09.2019 - 18:32| AA

Biri 16, diğeri 39 yaşında! Yeniden arama çalışmaları başladı

Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği selde bulunamayan 2 kişiyi arama çalışmaları, ailelerin talebi üzerine yeniden başlatıldı.

Biri 16, diğeri 39 yaşında! Yeniden arama çalışmaları başladı

İlçeye bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde sele kapılarak kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Cengiz Cevahir (16) ve Mahmut Köseoğlu'nun (39) aileleri, arama çalışmalarının yeniden başlatılması için ilgili kurumlara müracaat etti.

Trabzon Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, arama çalışmalarına tekrar başladı. Ekipler, eğitilmiş köpeklerin de yardımıyla sel ve heyelanın yaşandığı bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Biri 16, diğeri 39 yaşında Yeniden arama çalışmaları başladı

Öte yandan, selin yaşandığı bölgede daha önce yıkımına karar verilen 10 binada yıkım işlemi devam ediyor.

 

Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD ile kritik güvenli bölge görüşmesi! Zaman kaybetmeden...

ABD ile kritik güvenli bölge görüşmesi! Zaman kaybetmeden...

Biri 16, diğeri 39 yaşında! Yeniden arama çalışmaları başladı

Biri 16, diğeri 39 yaşında! Yeniden arama çalışmaları başladı

1993 yılında Haluk Bilginer'in sunduğu ülkemizin ilk reality show programının adı nedir? 7 Eylül Hadi ipucu sorusu

1993 yılında Haluk Bilginer'in sunduğu ülkemizin ilk reality show programının adı nedir? 7 Eylül Hadi ipucu sorusu

Son dakika... Zeytinburnu'nda yangın paniği!

Son dakika... Zeytinburnu'nda yangın paniği!

Sıradaki Haber