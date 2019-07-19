Bitlis'te askeri araca saldırı: 1 binbaşı şehit

Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş şehit oldu.

Sorumluluk bölgesindeki güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla merkeze bağlı Çalıdüzü köyü bölgesine giden Akkuş'un içinde bulunduğu sivil araca PKK'lı teröristlerle EYP'li saldırı düzenlendi.

Saldırıda ağır yaralanan Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde şehit oldu.

Saldırı sonrası bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, Bitlis merkez kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürütüldüğü bildirildi.

Operasyonda bölgedeki güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı neticesinde Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit edilmiştir. Olay bölgesinde hava destekli operasyon genişletilerek devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Bitlis'te, korucu aracının üs bölgesine intikali sırasında PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bitlis-Merkez ilçesi Çalıdüzü köyü sınırları içinde, Yanmış Sırtları Üs Bölgesi'ne intikal halinde olan korucu aracının PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dilenen açıklamada, terör örgütleriyle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

KUZEY IRAK'TAN ACI HABER

Öte yandan, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26) şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5'i hafif olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki operasyonların hava destekli olarak aralıksız devam ettiği bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.