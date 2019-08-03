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03.08.2019 - 07:50| AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

‘Biyolojik çeşitlilik’ dönem başkanıyız

Türkiye, biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan faydaların adil ve hakkaniyete uygun şekilde paylaşımını amaçlayan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 2022-2024 arası dönem başkanı oldu.

‘Biyolojik çeşitlilik’ dönem başkanıyız

Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre, Türkiye, 2022’nin son çeyreğinde düzenlenecek Biyolojik Çeşitlilik Konferansı’na da ev sahipliği yapacak. Küresel biyoçeşitlilik gündemindeki gelişmelerin takibi, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir bir şekilde ekonomiye kazandırılması, sözleşmenin ve dönem başkanlığının etkin olarak yürütülmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanı başkanlığında Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Genelgeye göre, Kurul; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşacak.

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