BM New York'ta Türkiye sergisi... Türk denizlerini anlatacaklar

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciği’nin himâyesinde açılacak sergi, 100’den fazla ülke temsilcisinin katılacağı Hükümetler Arası Açık Denizlerin Korunması ve Yönetimi Konferansı’yla eş zamanlı olarak gösterilecek.

Akdeniz’deki çalışmalar

19- 23 Ağustos arasında açık kalacak sergide, Türkiye’nin dört denizini temsil eden fotoğraflar dünyanın çeşitli yerlerinden gelen BM temsilcilerinin dikkatini çekmek için kullanılacak. Sergide, Türkiye denizlerinde halen pek çok canlıya ev sahipliği yaptığının altı çizilecek.

Uluslararası enerji arayışlarıyla gündeme gelen Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yaptığı bilimsel koruma çalışmaları da örnekleriyle sunulacak. 2002’de Fethiye’de bir kaşalot balinasının nasıl kurtarıldığı, küresel iklim değişikliğinden etkilenen deniz canlıları, sahillerimize kadar gelen yabancı istilacı türler, koruma altındaki köpekbalıkları, ekosistemin vazgeçilmezi deniz çayırları ve nesli tükenme tehlikesinde geçiren orfozlar sergide görülebilecek fotoğraflardan bazıları. Mavi ekonomi için önemli balık çiftlikleri ve kadın balıkçılar serginin iddialı öğelerinden. Hayalet avcılığın yanı sıra okyanuslarda gittikçe artan plastik kirliliği konusunda TÜDAV’ın çalışmaları da sergide anlatılacak.

‘İmajımıza katkı sağlayacak’

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, serginin son zamanlarda artan Doğu Akdeniz’de ki enerji arayışıyla ilgili tartışmalarda Türkiye’nin imajına katkı sağlayacağını belirterek, “5 deniz bilimleri uzmanımız, New York’ta açık denizlerin korunması ve yönetimi konferansında değişik projeler için görüşmelerde bulunacak” dedi.