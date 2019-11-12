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12.11.2019 - 19:46 | | AA

Böcekli unları böyle satacaklarmış!

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, son tüketim tarihi geçmiş ve böceklenmiş unları eleyerek piyasaya sürmeye hazırlanan 3 kişi gözaltına alınırken, 66 çuval un ile elenmeyi bekleyen 3 bin 300 kilogram una da el konuldu.

Böcekli unları böyle satacaklarmış!

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bağsaray köyünde M.S'nin Isparta'daki bir fırından aldığı son tüketim tarihleri geçmiş ve böceklenmiş unları eleyerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheliler M.S, A.G. ve A.B'nin böceklenmiş unları köy dışındaki boş araziye kurdukları makinede eleyerek çuvalladıklarını tespit eden jandarma ekipleri, şüphelilere müdahale etti.

Ekiplerin yaptığı incelemede, unların doldurulduğu 66 çuval, 3 bin 300 kilogram elenmeyi bekleyen un, 2 sanayi tipi un eleme makinesi, 1 çuval dikme makinesi ve 1 elektronik baskül ele geçirildi.

Böcekli unları böyle satacaklarmış


Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

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