Boğazı kesilerek öldürülmüştü! Şoke eden detaylar...

İstanbul'a bağlı Esenyurt ilçesinde 67 yaşındaki Nazlı Dere evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Zavallı kadının cansız bedeni ise hastaneden eve gelen eşi ve engelli oğlu tarafından bulundu.

Komşularının anlattıklarına göre, olay günü saat 2 civarında bir gürültü duyulduğunu apar topar dışarı çıkıp sesin geldiği eve baktıklarında ise boğazı kesilmiş talihsiz kadını gördüklerini söyledi. Komşuları Nazlı Dere'nin eşi hüngür hüngür cesedin başında ağladığını ve zorla dışarı çıkardıklarını aktardı.

Bir diğer komşuda balkonda otururken "Annem öldü" diye bir ses duyduğunu sonra ise baktığımızda yaşlı kadının boğazı kesilerek kanlar içinde yerde yattığını gördük. Ayrıca komşuları evin dış kapısının ise açık olduğunu söyledi. Talihsiz kadının elinde küçük çantanın ise yerde olduğunu aktardılar.

"EVDE KAVGA EKSİK OLMUYORDU"

Dere ailesi yaklaşık bir sene önce Esenyurt Hurriyet mahallesine taşındığını belirlendi. Mahalle sakinleri ve komşularının 5 kişilik ailenin evinde kavga gürültünün eksik olmadığını dile getirildi. Komşular ayrıca sık sık evden gelen gürültülü kavgalardan dolayı ise polisin eve geldiğini de aktardı.

BANKADAN ÇEKİLEN PARAYA NE OLDU?

Vahşice öldürülen yaşlı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşi ve 2 oğlu emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dün canlı yayına katılan eşi ise bankadan ev almak için para çektiğini eşine de sık sık kapıyı açmaması için uyardığını söyledi. Ayrıca evde bir miktar altın da bulunduğunu söyledi. Şuan bu paranın ve altınların nerede olduğunu da henüz bilmediğini söyledi.



Kadının cenazesini almaya gelen yakınları Adli Tıp Kurumu önünde sinir krizi geçirdi.

KAÇAN KAPŞONLU ŞAHIS KİM?

Görgü tanıkların ifadesine göre ise evden olay günü kapşonlu bir şahsın hızlıca uzaklaştı. Yapılan bu açıklamalardan sonra bu cinayeti işleyen kişinin evdeki paradan ve altından haberi olan biri olduğu yönünde oldu. Peki 67 yaşındaki kadını kim yada kimler katletti? Bankada çekilen para evdeki altınlara ne oldu? Yaşlı kadın kapıyı tanıdık birine mi açtı? Şimdi isi akıllardaki bu soruların cevabı aranıyor.

İddialara göre ise hunharca işlenen cinayetin sebebi hırsızlıktı. Polis ise güvenlik kameralarını incelemeye alırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Polis kaçan kapşonlu kişinin ise izine ulaşmaya çalışıyor.