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02.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Bridges to Buenos Aires’

The Rolling Stones’un daha önce yayınlanmamış canlı albümünün ve konser filminin yer aldığı “Bridges to Buenos Aires” isimli özel bir set 8 Kasım tarihinde çıkacak.

‘Bridges to Buenos Aires’

Sette, grubun 5 Nisan 1998 tarihinde Buenos Aires’teki River Plate Stadyumu’ndaki konserinde grubun o zamanki yeni albümü “Bridges to Babylon”dan birçok klasiğinin yanı sıra Bob Dylan ile “Like Rolling Stone”u söyledikleri görüntüler de yer alıyor. Konser filmi, orijinal ana kasetlerden restore edildi. Canlı kayıtların yeniden düzenlenmesiyle oluşturuldu. Rolling Stone dergisinde yer alan habere göre “Bridges to Buenos Aires” setini eagle-rock.com sitesinden ön sparişle satın alınabiliyor. Sette yer alan DVD, Blue-ray ve CD’lerin fiyatları 12.99 dolar ile 25.64 dolar arasında değişiyor. 

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