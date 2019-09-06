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06.09.2019 - 12:54| AA

Bu da oldu! Sınır kapısında yakalandı...

Sarp Sınır Kapısı'nda sahte müze ve ören yeri bileti ele geçirildi.

Bu da oldu! Sınır kapısında yakalandı...

Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nd ülkeye giriş yapan İran uyruklu Naser Mansourıfard'in kullandığı 97D93610 plakalı otobüste gümrük muayene ve tescil işlemleri sırasında arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde araç içerisinde 10 bin 50 müze ve ören yeri giriş bileti bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşme sonrası biletlerin sahte olduğu belirlendi.

Otobüsün sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Bakan Selçuk, ilköğretim için hazırlanan okul zili ve şarkısını tanıttıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın tüm ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zili ve çocuk şarkısını tanıttı.
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