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01.10.2019 - 15:15 |

Bu hafta Yemekteyiz'de kimler yarışıyor? Seda Sayan ile Yemekteyiz (30 Eylül - 4 Ekim haftası)

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları merak ediliyor. 30 Eylül - 4 Ekim 2019 haftası yarışacak isimler kimler? Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasında birbirinden hırslı olan yarışmacılar hakkında merak edilen bilgiler haberimizde...

Bu hafta Yemekteyiz'de kimler yarışıyor? Seda Sayan ile Yemekteyiz (30 Eylül - 4 Ekim haftası)

Hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz yarışması ilgi görmeye devam ediyor. Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasında her gün yapılan yemekler puanlanıyor. Hatfanın kazananı ise Cuma günü belli olacak. İşte 30 Eylül - 4 Ekim 2019 haftasının Yemekteyz yarışmacıları...

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?

SERAP GÖKÇEK KİMDİR?

Bu hafta Yemekteyizde kimler yarışıyor Seda Sayan ile Yemekteyiz (30 Eylül - 4 Ekim haftası)

Evli ve iki çocuk annesi olan Serap Gökçek, bir süre inşaat sektöründe çalışmış. Serap Gökçek Yemekteyiz yarışmasında başarılı olacağından emin.

SEMA ERDAL KİMDİR?

Bu hafta Yemekteyizde kimler yarışıyor Seda Sayan ile Yemekteyiz (30 Eylül - 4 Ekim haftası)

Evli ve iki çocuk annesi olan Sema Erdal, sakin biri olsa da haksız elştrileri sevmeyen biri.

KÜBRA YASENUR ALKAN KİMDİR?

Bu hafta Yemekteyizde kimler yarışıyor Seda Sayan ile Yemekteyiz (30 Eylül - 4 Ekim haftası)

27 yaşında olan Kübra Yasenur Alkan, evli ve bir çocuk annesi. Hijeyene büyük bir önem veren Kübra Yasenur Alkan, Yemekteyiz'de iddalı.

LEVENT CANGÜLEÇ KİMDİR?

Bu hafta Yemekteyizde kimler yarışıyor Seda Sayan ile Yemekteyiz (30 Eylül - 4 Ekim haftası)

Renkli bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Levent Cangüleç, boş vakitlerini sahilde yürüyerek ve seyahat ederek değerlendiriyor. Yemeklerinin arkasında durmakta kararlı.

 

 

Enstitü çalışanlarından uyuz tilkiye yardım eliAkdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü görevlileri, yerleşke içinde buldukları uyuz hastalığına yakalandığı tahmin edilen tilki yavrusunu tedaviye gönderdi.
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