Bu hafta Yemekteyiz'de kimler yarışıyor? Seda Sayan ile Yemekteyiz (30 Eylül - 4 Ekim haftası)

Hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz yarışması ilgi görmeye devam ediyor. Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasında her gün yapılan yemekler puanlanıyor. Hatfanın kazananı ise Cuma günü belli olacak. İşte 30 Eylül - 4 Ekim 2019 haftasının Yemekteyz yarışmacıları...

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?

SERAP GÖKÇEK KİMDİR?





Evli ve iki çocuk annesi olan Serap Gökçek, bir süre inşaat sektöründe çalışmış. Serap Gökçek Yemekteyiz yarışmasında başarılı olacağından emin.

SEMA ERDAL KİMDİR?





Evli ve iki çocuk annesi olan Sema Erdal, sakin biri olsa da haksız elştrileri sevmeyen biri.

KÜBRA YASENUR ALKAN KİMDİR?





27 yaşında olan Kübra Yasenur Alkan, evli ve bir çocuk annesi. Hijeyene büyük bir önem veren Kübra Yasenur Alkan, Yemekteyiz'de iddalı.

LEVENT CANGÜLEÇ KİMDİR?





Renkli bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Levent Cangüleç, boş vakitlerini sahilde yürüyerek ve seyahat ederek değerlendiriyor. Yemeklerinin arkasında durmakta kararlı.