Bu yıl 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 28-29 Ekim resmi tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI BU YIL HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.