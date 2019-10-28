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28.10.2019 - 08:54 |

Bugün okullar tatil mi? 28-29 Ekim'de okullar tatil edildi mi?

Cumhuriyetin 96. yıldönümü yarın yurdun dört bir yanında kutlanacak. Sabah saatlerinden itibaren Bugün okullar tatil mi sorusu akıllara geldi. Milyonlarca aile ve veliyi yakından ilgilendiren okullar tatil mi sorusunun yanıtı ise belli oldu. Peki 29 Ekim tatili kaç gün? Bugün okullarda eğitim yarım gün mü?

Bugün okullar tatil mi? 28-29 Ekim'de okullar tatil edildi mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramuı yarın yurdun dört bir yanında çoşku ile karşılanacak. 29 Ekim 1923 yılında kurulan Cumhuriyetin yarın 96. yıldönümü kutlanacak. Türkiye tarihinde çok kıymetli bir aşama olan 1923 yılından bugüne tam 96 yıl geçti. Cumhuriyet ile birlikte ülkemiz muassır medeniyetler seviyesine yükseldi. Yapılan reformlar ve Atatürk ilkeleri ile devletin kalkınması sağlandı. Peki 29 Ekim arefesinde bugün okullar tatil mi? 29 Ekim tatili kaç gün?

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ? YARIM GÜN TATİL Mİ?

28 Ekim yarım gün resmi tatil olacak. Okullarda yarım gün eğitim verilecek, resmi kurumlarda ise yarım gün çalışılacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Salı günü tam gün resmi tatil olacak. Okullar kapalı olacak.

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