Bulduğu taşlar fosil çıkan öğretmen, okulda müze kurdu

İlçeye 55 kilometre uzaklıkta bulunan Başbük kırsal mahallesinde bulunan Başbük İlk ve ortaokulunda görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Ahmet Yılmaz, mahallede sıra dışı taşlar olduğunu fark edince öğrencilerinden yardım istedi. Yılmaz, Başbük ve çevre mahallelerden de öğrencilerin getirdiği taşların ölçülerini ve fotoğraflarını çeşitli üniversitelerde görev yapan jeologlara gönderdi. Jeologlardan gelen cevaplara şaşıran Yılmaz, öğrencilerinin getirdikleri ve üzerinde çeşitli şekiller bulunan taşların aslında fosilleşmiş deniz kabukluları olduğunu öğrendi. 6 farklı türden 20 fosil taşı ile başlayan merak şu anda onlarca fosilin sergilendiği mini bir müzeye dönüştü.

BİLİM SINIFI VE MADEN MÜZESİ AÇMAK İSTİYORUM

50 milyon yıl önce bölgenin deniz olduğunu ve fosillerin bölgede çok bulunduğunu araştırmacılardan öğrendiğini belirten öğretmen Ahmet Yılmaz, "Bu tür konularda oldukça meraklıyım ve bu fosillere meraklı öğrencilerim var. Sürekli bana çeşitli şekillerde taşlar getirip bunların ne olduğunu bilmediklerini söyleyen çocuklarla beraber bunların toplamaya başladık. Belli bir yerden topladım. Durumu netleştirmek için fotoğraflarını çektim ve çeşitli üniversitelerde görev yapan hocalara gönderdim. Hocaların araştırmaları sonucunda fosillerin tanımı yapıldı ve altına bilgilerini yazdım. Camekan yaptım küçük bir masanın üzerinde imkanlarımız dahilinde özel bir şekilde sergiledik. Öğrencilerimiz çok sevindi. Mini fosil müzemiz şu an bu halde. Fakat ben bu müzeyi büyütmek istiyorum. Arkadaşlarım bana madenler gönderdi çok güzel tepkiler aldık. Ben okulumda bilim sınıfı ve maden müzesi açmak istiyorum. Çocuklarımız çok meraklı Lütfen bize yardımcı olunsun" dedi.

Okul içinde kurulan mini fosil müzesinde denizkestanesi, deniz kabuğu, salyangoz, ağaç fosili gibi birçok fosilin olduğu ve bölgede öğrencilerin bunları bulduğu belirtildi. Öğrenciler ise buldukları taşların fosil çıkmasından ve okullarında kurulan müzeden mutlu olduklarını söyledi.