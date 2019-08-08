Burcu Esmersoy'un eşi Berk Suyabatmaz kimdir?

Ünlü işletmecilerden olan Berk Suyabatmaz, 16 Mart 1978 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Denizcilik alanında kariyerini sürdürmektedir. Ünlü isimlerle yaşadığı beraberlikle magazin sayfalarına konu olan Berk Suyabatmaz, 2018 mayıs ayında sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy ile New York Türk Başkonsolosluğu'nda dünyaevine girdi. 1 yıl evli kalan çift, 2019 ağustos ayında boşanma kararı aldı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanılan Berk Suyabatmaz, seyahat ettiği ve gezdiği yerleri paylaşıyor.