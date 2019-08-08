MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBurcu Esmersoy'un eşi Berk Suyabatmaz kimdir?
08.08.2019 - 18:58

Burcu Esmersoy'un eşi Berk Suyabatmaz kimdir?

Burcu Esmersoy ve eşi Berk Suyabatmaz, boşanma haberleriyle gündeme geldi. Burcu Esmersoy'un sevenleri ise arayışa geçti. Berk Suyabatmaz kimdir, mesleği nedir?

Burcu Esmersoy'un eşi Berk Suyabatmaz kimdir?

Ünlü işletmecilerden olan Berk Suyabatmaz, 16 Mart 1978 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Denizcilik alanında kariyerini sürdürmektedir. Ünlü isimlerle yaşadığı beraberlikle magazin sayfalarına konu olan Berk Suyabatmaz, 2018 mayıs ayında sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy ile New York Türk Başkonsolosluğu'nda dünyaevine girdi. 1 yıl evli kalan çift, 2019 ağustos ayında boşanma kararı aldı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanılan Berk Suyabatmaz, seyahat ettiği ve gezdiği yerleri paylaşıyor.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

Sıradaki Haber