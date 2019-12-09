Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Özberk neden gündem oldu?
Son olarak Afili Aşk dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Burcu Özberk, bugün günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri oldu. Peki Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden gündem oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları...
12 Aralık 1989'da Eskişehir'de doğdu. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan Burcu Özberk,Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Peki Burcu Özberk hangi projelerde yer aldı?
Burcu Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır, bu dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile beğeni kazanmıştır.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri hayatının dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı oyunlarda rol almıştır. TRT1'de yayınlanan Aslan Ailem dizisinde de rol almıştır.
Rol aldığı bazı oyunlar
Aşk Aptalı : Sam Shepard - Tatbikat Sahnesi
Marquis de Sade Quills : Doug Wright - Tatbikat Sahnesi
Woyzeck Masalı : Georg Büchner - Tatbikat Sahnesi
Küçük Burjuvalar : Maksim Gorki
Ayyar Hamza : Direktör Ali Bey
Macbeth Abla
Kuş Bakışı Kabare
Kırmızı Başlıklı Kız
Yol Arkadaşlar
Filmografi
Muhteşem Yüzyıl 2013 Huricihan Sultan
Güneşin Kızları 2015-2016 Nazlı Yılmaz
Şahane Damat 2016 Melike Sağlam
Badem Şekeri 2017
Badem Şekeri 2 2017
Badem Şekeri 3 2017
Aslan Ailem 2017/2018 Burcu ölgun
Direniş Karatay 2018 Türkan
Afili Aşk 2019
Ödülleri
2015 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Yardımcı Oyuncu Adaylık
2016 Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri En İyi Gençlik Dizisi Kadın Oyuncu Adaylık
2016 11. Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri Yılın Sosyal Medyada En Sevilen Ünlü İsmi Kazandı
2016 11. Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık