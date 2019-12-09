Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Özberk neden gündem oldu?

12 Aralık 1989'da Eskişehir'de doğdu. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan Burcu Özberk,Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Peki Burcu Özberk hangi projelerde yer aldı?



Burcu Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır, bu dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile beğeni kazanmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri hayatının dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı oyunlarda rol almıştır. TRT1'de yayınlanan Aslan Ailem dizisinde de rol almıştır.

Rol aldığı bazı oyunlar



Aşk Aptalı : Sam Shepard - Tatbikat Sahnesi

Marquis de Sade Quills : Doug Wright - Tatbikat Sahnesi

Woyzeck Masalı : Georg Büchner - Tatbikat Sahnesi

Küçük Burjuvalar : Maksim Gorki

Ayyar Hamza : Direktör Ali Bey

Macbeth Abla

Kuş Bakışı Kabare

Kırmızı Başlıklı Kız

Yol Arkadaşlar

Filmografi

Muhteşem Yüzyıl 2013 Huricihan Sultan

Güneşin Kızları 2015-2016 Nazlı Yılmaz

Şahane Damat 2016 Melike Sağlam

Badem Şekeri 2017

Badem Şekeri 2 2017

Badem Şekeri 3 2017

Aslan Ailem 2017/2018 Burcu ölgun

Direniş Karatay 2018 Türkan

Afili Aşk 2019

Ödülleri



2015 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Yardımcı Oyuncu Adaylık

2016 Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri En İyi Gençlik Dizisi Kadın Oyuncu Adaylık

2016 11. Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri Yılın Sosyal Medyada En Sevilen Ünlü İsmi Kazandı

2016 11. Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık