08.12.2019 - 13:14 | | DHA
Burdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden, sağlık durumu ağır olan Erdal Yüksel, sevk edildiği Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Gölhisar ilçesine bağlı Çamköy kavşağında meydana geldi. Denizli'den Gölhisar yönüne giden Ergün Yılmaz'ın kullandığı 20 BR 548 plakalı minibüs ile Çamköy'den Denizli yönüne giden Erdal Yüksel (52) yönetimindeki 15 HK 358 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Mehmet Özeren (53), İpek Yılmaz (35) ve Raziye Özeren (59) yaralandı. Kaza ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 5 yaralı, ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedaviye alınan yaralılardan Erdal Yüksel sevk edildiği Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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