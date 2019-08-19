MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBursa'da iş yeri yangını
19.08.2019 - 02:26| AA

Bursa'da iş yeri yangını

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bebek giyim mağazasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Bursa'da iş yeri yangını

Alınan bilgiye göre, Yalova Caddesi'nde faaliyet gösteren bir bebek giyim mağazasında yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangının çıktığı iş yerinin üst katındaki dairelerde yaşayanları tahliye etti. Daha sonra itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Elektrik hatlarından çıktığı tahmin edilen yangında iş yerinde büyük hasar oluşurken, olay yerine gelen mağaza sahibi göz yaşlarını tutamadı.

Bu arada dumandan etkilenen bazı vatandaşlara 112 Acil Servis ekipleri ayakta müdahale etti.

Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

16 yaşındaki gencin feci ölümü

16 yaşındaki gencin feci ölümü

Bursa'da iş yeri yangını

Bursa'da iş yeri yangını

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Burada saklamışlar! 5 bin 800 tanesi ele geçirildi

Burada saklamışlar! 5 bin 800 tanesi ele geçirildi

Sıradaki Haber