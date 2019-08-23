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23.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Büyük müzeler krizde

Bloomberg’de yer alan habere göre son zamanlarda müzelerle ilgili çıkan skandallar ve protestolar, dünyanın en büyük müzelerinden bazılarını 1980’lerin “Kültür Savaşları”ndan beri görülmemiş bir krize soktu.

Büyük müzeler krizde

O dönemde yaşanan krizin sorumlusu Ulusal Sanat Bağışı’na zarar vermeye çalışan bir grup senatör olduğunu işaret eden Bloomberg’den James Tarmy, “Ancak yetkililere göre günümüzdeki krize yol açan kişiler politikacılar değil, sanatçılar ve müzeye bağış yapan kişiler” dedi.

Amerika’da son olarak geçen aylarda bir grup tarafından Whitney Museum of American Art’ın yönetim kurulunda yer alan Warren Kanders için bir protesto yapılmıştı. Bunun nedeni ise yetkililere göre Kanders’ın ABD-Meksika sınırında göçmenlere karşı kullanılan gazın üreticisi olan firmanın genel müdürü olmasıydı. Sonrasında da sırasıyla Louvre Müzesi’ndeki Sackler Ailesi’nin isminin bir galeride yer alması ve prostestolar sonrasında kaldırılmasını da Tarmy haberinde örnek gösterdi. Tarmy, politik doğruculuk çağında insanların, müzeleri yaptıkları dikkatsiz iş birlikleri sebebiyle protesto ettiklerinin altını çizdi ve bunun da müzeleri krize doğru götürdüğünü yazdı. 

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