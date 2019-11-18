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18.11.2019 - 07:50 | | Gökhan Karakaş İstanbul

Büyükçekmece’de ilk yelken şampiyonası

Türkiye Yelken Şampiyonası bu yıl Büyükçekmece’de düzenlenecek.

Büyükçekmece’de ilk yelken şampiyonası

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen şampiyona için tekneler 18-30 Kasım arasında Marmara Denizi’nde boy gösterecek.Büyükçekmece Belediyesi’nin desteği ve Büyükçekmece Yelken Kulübü’nün (BYK) ev sahipliğinde gerçekleşecek yarışın ilk haftasında Optimist ve Laser sınıflarında 59 kulüpten 620 sporcu yarışacak.

İki etaplı yarışma

İlk hafta dereceye girenler, 23 Kasım’da düzenlenecek ödül töreni ile kupalarını alacak. Şampiyonanın ikinci etabı ise 24-30 Kasım arasında yapılacak. İkinci etapta, 470, RS:X, RS ONE, Techno 293 ve Windsurf Slalom yarışlarında sporcular Türkiye Şampiyonu unvanını alabilmek için ter dökecek. İkinci hafta yarışlarının ödül töreni ise 30 Kasım’da yapılacak. Yarışların aynı zamanda milli takım seçmeleri olarak da değerlendirilmesi düşünülüyor.

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