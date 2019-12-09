Çalışan kadınların yarısı mobbinge maruz kalıyor

Sempozyumun dünkü bölümünde ‘İş yerinde Mobbing ve Taciz’ başlıklı bir konuşma yapan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsevil Alpagut, konuşmasında özetle şunları kaydetti: “Yapılan araştırmalar mobbing mağdurlarının genellikle eğitimli, işini iyi yapan, esnek, yaratıcı, açık sözlü ve statükoya meydan okunan kişiler olduğunu göstermiştir. Yaş aralıkları ise 32 ile 55 arasındadır. Yapılan birçok araştırmada da kadın çalışanların yarıdan fazlasının mobbinge maruz kaldığı görülmüştür. Dünyanın birçok yerinde de bu böyledir.”

Nafaka özgür yaşama hakkı

Sempozyumda nafaka meselesine ilişkin konuşan avukat Hülya Gülbahar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kadının nafakası aynı zamanda kadının özgür yaşama hakkı anlamına da geliyor. Kadının nafaka hakkı, yaşama ve boşanma hakkı gibi haklar ile iç içedir. Bir tanesini devirdiğiniz zaman bütün haklar gider. Yasa, mali gücü oranında nafaka ödeneceğini söylüyor. Bu gayet adil bir düzenleme. İşsiz erkekten 1000-1500 lira nafaka ödemesi istenmiyor. Kadınlar da zaten bu anlamda işsiz bir erkekten astronomik rakamlarda nafaka talep etmiyor.”