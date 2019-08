Can Yaman kimdir, kaç yaşında? Can Yaman biyografisi

Can Yaman kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Can Yaman, ABD'de düzenlenen ENews'in diziler için gerçekleştirdiği 2019'un En İyi TV Erkek Oyuncusu (TV’s Top Leading Man) anketinde ünlü rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Erkenci Kuş adlı dizide Demet Özdemir ile birlikte başrollerde yer alan oyuncu dizinin final yapması ile soluğu İtalya'da almıştı. Fit vücudu ile dikkatleri üzerine çeken Can Yaman'ın İtalya'dan paylaştığı kare binlerce yorum almış hatta Ebru Polat'da fotoğrafın altına yorum atan isimler arasında yer almıştı.

Magazin gündeminde sıkça yer alan Can Yaman'ın gönlünü Meksikalı şarkıcı Belinda Peregrin'e kaptırdığı hatta ikilinin sosyal medya üzerinden takipleştiği bilgisi gündemde yer almıştı. Peki Can Yaman kimdir, kariyerine nasıl başladı. İşte yakışıklı oyuncu hakkında merak edilenler...

CAN YAMAN BİYOGRAFİSİ

Can Yaman, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve ortaokulu Bilfen Koleji’nde, liseyi ise İtalya Lisesi’nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika'ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

6 ay boyunca avukatlık yapan ve iki dil bilen Yaman, hobi olarak oyunculuk dersleri aldı. İlk dizisi Gönül İşleri’nde "Bedir" karakterini canlandırdı. Sinem Kobal'ın hayat verdiği "Sevda" ile yaşadığı gelgitli aşk dikkatleri çekti. Genç oyuncu, ikinci dizisi olan İnadına Aşk'ta Yalın "Aras" rolü ile hayran kitlesini genişletti.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğeni de olan Can Yaman aynı zamanda lisanslı basketbolcudur.