Can Yaman kimdir, kaç yaşında? Can Yaman neden gündem oldu?

Can Yaman, ENews'in diziler için gerçekleştirdiği 2019'un En İyi TV Erkek Oyuncusu (TV’s Top Leading Man) anketinde ünlü rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Sosyal medyayı etkin biçinde kullanan yakışıklı oyuncu Can Yaman hakkında dün çıkan bir haberde ise gönlünü Meksikalı şarkıcıya kaptırdı haberleri ön plana çıkmıştı. Peki Can Yaman kimdir, kaç yaşında? İşte yakışıklı oyuncu hakkında merak edilenler...



CAN YAMAN NEDEN GÜNDEM OLDU?



'Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer lan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde davetli olarak gittiği İspanya'da bir televizyon programına konuk oldu.



Can Yaman, İspanya'da katıldığı TV programında, "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" sorusuna yönelten kadın hayranına verdiği cevapla şoke etti. 2 Bir kadın seyirci, Can Yaman'a İspanyolca olarak, "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi. 3 Tercümanın çevirdiği soruyu yanıtlayan 30 yaşındaki oyuncu, eliyle stüdyonun arka tarafını göstererek, "Arka odaya geçelim" dedi. 4 Yaman'ın verdiği cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşayan tercüman, "Çevireyim mi?" diye sordu. 5 Gülerek karşılık veren ünlü oyuncu, tercümana "Hayır" karşılığını verdi. 6 Can Yaman, geçtiğimiz gün Hürriyet gazetesinden Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajla, "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı" demişti.



CAN YAMAN BİYOGRAFİSİ

Can Yaman, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve ortaokulu Bilfen Koleji’nde, liseyi ise İtalya Lisesi’nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika'ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

6 ay boyunca avukatlık yapan ve iki dil bilen Yaman, hobi olarak oyunculuk dersleri aldı. İlk dizisi Gönül İşleri’nde "Bedir" karakterini canlandırdı. Sinem Kobal'ın hayat verdiği "Sevda" ile yaşadığı gelgitli aşk dikkatleri çekti. Genç oyuncu, ikinci dizisi olan İnadına Aşk'ta Yalın "Aras" rolü ile hayran kitlesini genişletti.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğeni de olan Can Yaman aynı zamanda lisanslı basketbolcudur.