Çanakkale’de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Edremit Körfezi üzerinde devriye gezen Sahil Güvenlik Uçağı tarafından, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 10 erkek, 14 kadın, 19 çocuk toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Küçükkuyu limanında karaya çıkartılarak yasal işlemlere başlanıldı.