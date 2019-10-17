MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı
17.10.2019 - 09:27 | | DHA

Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi üzerinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağından, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, durdurulan lastik bottaki, 20'si çocuk, 14'ü kadın ve 8'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 42 kaçağı yakaladı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

 

2 buçuk aylık İsmail bebeği, annesi ağladığı için boğmuş!Konya’da mama yerken nefessiz kaldığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede ölen 2,5 aylık İsmail K.’ın annesi Fatma K.(21) ifadesinde, bebeğini ağladığı için yüzüne yastık bastırıp, boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Fatma K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da büyük emlak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da büyük emlak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Valisi Yerlikaya rakam verip açıkladı

İstanbul Valisi Yerlikaya rakam verip açıkladı

Didim ve Kuşadası'nda 139 kaçak göçmen yakalandı

Didim ve Kuşadası'nda 139 kaçak göçmen yakalandı

İğrenç rakam! 10 ayda 1422 kişi!

İğrenç rakam! 10 ayda 1422 kişi!

Sıradaki Haber