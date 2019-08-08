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08.08.2019 - 21:51| DHA

Çanakkale'de dehşet! Pompalı tüfekle intihar etti

Çanakkale'de, Oya Demirkan (40), sevgilisi Tolga Ş.'ye ait iş yerinde pompalı tüfekle intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Oya Demirkan'ın sevgilisi Tolga Ş. tarafından 50 bin TL dolandırıldığı iddia edildi.

Çanakkale'de dehşet! Pompalı tüfekle intihar etti

Olay, saat 18.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Mustafa Serden Sokak'taki Tolga Ş.'ye ait beyaz eşya ve klima servisinde meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisi Oya Demirkan'a 50 bin TL kredi çektirdiği ileri sürülen Tolga Ş. ortadan kayboldu.

Çanakkalede dehşet Pompalı tüfekle intihar etti

50 bin TL borç ile ortada kalan ve bunalıma girdiği ileri sürülen Oya Demirkan, sevgilisinin iş yerinde pompalı tüfekle intihar etti. Silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Oya Demirkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Oya Demirkan'ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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