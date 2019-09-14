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14.09.2019 - 21:25 | | AA

Son dakika | Çankırı'da bir deprem daha!

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde depremle sallandı. Saat 21.12 sıralarında 3.7 büyüklüğünde ve 22.03'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika | Çankırı'da bir deprem daha!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 21.08'de, 10.22 kilometre derinlikte ve 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çerkeş'te saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8 ve saat 14.46'da 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntıları olmuştu.

İKİ DEPREM DAHA OLDU

21.08'de meydana gelen depremden 4 dakika sonra  3.7 büyüklüğünde yaklaşık 11 kilometre derinlikte ikinci deprem oldu. Ekipler bölgede incelemelerini sürdürüyor. 22.03'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandıÇankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Çankırı'da akşam saatlerinde 4 dakika arayla 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Saat 21.08'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem şehirde paniğe neden oldu. 4 dakika sonra meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem ise şehir merkezinde hissedildi.
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