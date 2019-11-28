Canlı yayında şoke eden iddia! 'Seni kameraya çektim benimle de beraber olacaksın'

Manisa'da yaşayan Mehmet Avcı, 2017 yılında öldürülmüş; ancak cinayeti işleyen kişi bulunamamıştı. Olayla ilgili bir numaralı şüpheli olan Bekçi Ahmet ise 9 ay cezaevinde kalmıştı. Tatlı ile Sert'te geçtiğimiz haftadan bu yana Mehmet Avcı cinayetinin üzerine gidilirken; her programda bir detay ortaya çıkartılmıştı. Perihan Hanım'la Mehmet Avcı'nın görüştüğü, Bekçi Ahmet'in ise bu ikiliyi çekerek şantaj yaptığı iddiası ise gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.

CANLI YAYINDAKİ O İDDİA MİLYONLARI ŞOKE ETTİ!

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında da akıllara durgunluk veren olayın üzerine gidilmeye devam edilirken, Mehmet Avcı cinayetindeki şüpheli taraflar aydınlatılmaya çalışıldı. Öyle ki, Ahmet Bey ve Perihan Hanım arasındaki 'Fotoğraflı şantaj' durumu devam etti ve Perihan Hanım'ın ortaya attığı iddialar olayı bambaşka bir boyuta taşımış oldu. Perihan Hanım'ın ortaya attığı iddia, milyonları adeta şoke etti.

İşte, 28 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;

Müge Anlı canlı yayınındaki skandal iddia herkesi şoke etti. ATV ekranlarındaki programında 2017 yılında bağ evinde ölü bulunan Mehmet Avcı'nın olayını araştıran Müge Anlı'nın 28 Kasım bölümünde ilginç gelişmeler yaşandı.

Mehmet Avcı, evli olan Perihan Hanım' a platonik hisler beslemeye başlıyor. Diğer bir iddia ise Perihan ve Avcı'nın görüştüğünde bekçi Ahmet ikisini de kameraya çekiyor ve sonra Perihan Hanım'ı tehdit ediyor.

İşte akıllara durgunluk veren olayda yaşananlar...

Ahmet Bey ve Perihan Hanım arasındaki 'Fotoğraflarla şantaj' olayında iddialara devam edildi.

Ahmet Bey'in kendisine 'Eşimin tarlasını satıp sana 100 bin lira vereceğim' dediğini iddia eden Perihan Hanım, 28 Kasım canlı yayınında da iddialarının arkasındaydı.

Ahmet Bey ise iddiaları reddetmeye devam etti.

İDDİALAR ŞOKE ETTİ

Mehmet Avcı 2017 senesinde bağ evinde öldürüldü. Avcı cinayetinin arkasından çeşitli iddialar gündeme geldi. İddialara göre Avcı evli olan Perihan Hanıma göz koyuyor.

Başka bir iddiaya göre ise Perihan ve Avcı'nın görüştüğünde bekçi Ahmet, ikisini kameraya çekiyor ve Perihan'a 'Seni kameraya çektim benimle de beraber olacaksın' dediği belirtiliyor.

Perihan Hanım kocasının Ahmet Bey tarafından bakkala gönderildiğini sonra ise tek kalınca Ahmet Bey'in kendisine para teklifte bulunduğunu öne sürdü.

32 yaşındaki Perihan, Ahmet Bey'in kendisine hanımının tarlasını 200 bin TL'ye satacağını 100 bin lirasını kendisine vereceğini 50 bin TL'sini dayısı sağda solda konuşmaması için vereceğini söylediğini iddia etti.

Ahmet Bey ise Perihan Hanıma para teklifi ettiğini canlı yayında kabul etmedi. Perihan Hanım bu teklif üzerine Ahmet Bey'in yüzüne tükürdüğünü Müge Anlı canlı yayınında dile getirdi.

Perihan Hanım, Ahmet Bey'in namusuna göz diktiği iddia etti.