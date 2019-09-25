Çarpıcı detaylar... Hepsi aynı çıktı!

2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 331 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dahil 55 il Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren ortak operasyon yapıldı. Şimdiye kadar 256 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

AYNI DOĞRU, AYNI YANLIŞ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, meslekten ihraç edilen komiserlere yönelik soruşturmada Adana merkezli 7 ilde gözaltına alınan 15 şüpheliyle ilgili yeni iddialar olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilere, girdikleri 2011'deki polislikten komiser yardımcılığı sınavı öncesi soru ve cevapların FETÖ'nün hücre evindeki sohbet toplantısında verildiği ve kimseye söylenmemesi için Kur'an-ı Kerim'e el bastırıldığı iddia edildi.

Şüphelilerden birçoğunun aynı sorulara doğru cevapları verdiği, aynı yanlışları yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürerken 2010 yılındaki polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavına da bir süre önce soruşturma başlatılmıştı.

SİVAS'TA 9 KİŞİ YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Sivas'ta yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturması kapsamında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Sivas merkezli Erzurum, Adana, Samsun, Ankara, Tokat, Nevşehir, Niğde, Isparta ve Aksaray'da operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Ş, Ş.Y, R.A, M.T, İ.A, H.A, G.A, A.M. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

Sivas'a getirilen 9 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.