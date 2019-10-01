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01.10.2019 - 10:30 | | İHA

Çekici şoförüyle vatandaş birbirine girdi!

İstanbul’da arabasına zarar verdiği iddiasıyla bir vatandaş, çekiciyi takip etmeye başladı. O sırada vatandaş ile çekici şoförü arasında kavga çıktı. Çekici şoförü vatandaşa sopayla saldırırken, polis saldırıyı engelledi. Kavga anları, çekici şoförüyle kavga eden vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Çekici şoförüyle vatandaş birbirine girdi!

Sultanbeyli’de iddiaya göre çekici şoförü bir vatandaşın arabasını çizerek zarar verdi. Bunun üzerine vatandaş da çekici şoförünü takip etmeye başladı. Otoparkta bir araya gelen taraflar burada birbirlerine girdi. Çekici şoförü vatandaşa aracından aldığı sopayla saldırırken, polis çekici şoförünü engelledi.

O anlar çekici şoförüyle kavga eden vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde vatandaş ile çekici şoförü kavga ediyor, şoför vatandaşa sopayla saldırırken, polis şoförü engelliyor.

 

 

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