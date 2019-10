Cemal Aliyev’den büyük başarı

68 yıldan bu yana New York’ta her sene düzenlenen Concert Artists Guild Yarışması’nı kazanan Aliyev, Fazıl Say’ın 1995’te kazandığı Young Concert Artist Yarışması’nın ardından bu ölçekte bir yarışma kazanan Türkiye’den ikinci isim oldu.



Say: Bravo Cemal Fazıl Say, sosyal medya hesaplarından Aliyev’i şu sözlerle kutladı: “Bravo Cemal, kocaman bravo sana. Büyük başarılara imza atıyor, hak ederek, çok iyi müzik yaparak ilerliyorsun. Çok özel bir yere varacaksın, yol uzun ve zor, asla vazgeçme, hep devam.”



İngiltere’nin pek çok salonunda, önemli orkestralarla konserler vererek kariyerinde dikkat çeken bir ivme kazanan Aliyev, bu yarışma sonrasında Kuzey ve Güney Amerika ile Asya kıtalarında konserler verecek.



‘Dört Şehir Sonatı’nı seslendirdi



Cemal Aliyev, New York Kaufman Music Center’da düzenlenen tüm dünyadan bütün enstrümanların katıldığı yüzlerce başvuru arasından sıyrılmayı başardı. Sadece 30 sanatçının davet edildiği yarışmanın ilk aşamasında performansıyla beğeni toplayan Aliyev, finale kalan sekiz kişi arasına adını yazdırdı. Cemal Aliyev yarışmada Fazıl Say’ın “Dört Şehir” sonatını, E.Bloch’un kısa parçalarını, Chopin’in “Polonaise Brillante” eserini seslendirdi. Cemal Aliyev, 10 kişilik uluslararası jüriden tam not aldı.