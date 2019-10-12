Çember harekâtı

Fırat’ın doğusunda 480 kilometrelik sınır şeridinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekâtı, üçüncü günde Resulayn ve Tel Abyad’da yoğunlaştı. Sabah erken saatlerde Tel Abyad’daki hedeflere obüs atışları yapılırken, F-16’lar da tespit edilen tünel, siper ve mevzileri nokta atışları ile vurdu. Tel Abyad ve Resulayn arasındaki 110 kilometrelik hattın terörden temizlenmesi hedefleniyor. Bu amaçla komandolar, Resulayn’ın yanı sıra sınır hattındaki Tilhalef, Alok, Dırbesiye, Um el Hayır, Amude, Derik ve Tel Abyad sınırından girerek çevirme harekâtı başlattı. Resulayn’a yönelik çember harekâtında batı ve doğu kesiminde çatışmalar şiddetlendi. Güney yönünden harekete geçen birlikler ise; Haseki ile bağlantıyı sağlayan yolu terörden arındırmak için operasyonlarını sürdürüyor. Meskun mahal çatışmalarının olduğu Resulayn’da çember harekâtını tamamlamaya çalışıyor.

Sokak çatışmaları

Tel Abyad’da ise, doğu ve batı yönünden kente girmek için başlatılan operasyonlar sürüyor. Sınırdan birçok köy ve beldeye giren TSK ve SMO güçleri ile YPG/PKK’lılar arasında sokak çatışmaları yaşanıyor. Resulayn’ın batısındaki Tel Halef, Asfar Neccar ve Tel Abyad’ın güneydoğusundaki Halave köyü de YPG’lilerden alındı. Bölgede toplam 14 köy TSK’nın denetimine geçti. Öte yandan ABD askerlerinin çatışmaların olduğu Tel Abyad’ın Siluk kasabasında görüldüğü öne sürüldü.

399 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı harekât kapsamında toplam 399 PKK/PYD/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakoluna taciz ateşi açan 16 teröristin de etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

121 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 121 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlasında Jandarma Havacılık Okul Komutanlığının “Pilot ve Teknisyen Temel Kurslarının Mezuniyet Töreni”ne katılan Soylu, “Şu ana kadar sosyal medyada 500’e yakın hesaptan Barış Pınarı Harekâtı’na hakaret eden, ülkemize ‘işgalci’ nitelemesi yapan, milletimizin birliğine hakaret edenlerle ilgili gerekli tespitleri yaptık, işlemleri yaptık. Arkadaşlarımız 121’ini gözaltına aldı, devam ediyoruz” dedi. - ANKARA AA