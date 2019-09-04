MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemCenaze namazını kıldıran imam Eymen'in tabutunu öptü
04.09.2019 - 17:40| İHA

Cenaze namazını kıldıran imam Eymen'in tabutunu öptü

İzmir’de iddialara göre annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki minik Eymen’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir'de toprağa verildi.

Cenaze namazını kıldıran imam Eymen'in tabutunu öptü

İzmir’den özel bir otomobilin bagajından Eskişehir'e getirilen cenaze, ilk olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna konuldu. Daha sonra buradan alınan cenaze, Hal Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Cenazeye küçük Eymen'in anneannesi, dedesi, ailesi ve yakınları katılırken, imam ise kıldırdığı cenaze namazının ardından tabutu öptü. Mezarlığa götürülmek üzere cenaze aracına koyulan tabutu taşıyan dedesi ise gözyaşlarına hâkim olamadı.

 

 

Aynı plakayı kullanarak yaptılar! 20 tonluk vurgunTekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bir kumaş fabrikasından ikiz plakalı TIR'a yüklenen 20 ton kumaşı yerine teslim etmeyerek ortadan kaybolan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı. 1 milyon TL değerindeki kumaşlar sahibine teslim edildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anne ve 20 günlük bebeği aynı tabutta!

Anne ve 20 günlük bebeği aynı tabutta!

Cenaze namazını kıldıran imam Eymen'in tabutunu öptü

Cenaze namazını kıldıran imam Eymen'in tabutunu öptü

Sen Anlat Karadeniz'in yeni oyuncusu Reyhan Kıroğlu kimdir? Kaç yaşında?

Sen Anlat Karadeniz'in yeni oyuncusu Reyhan Kıroğlu kimdir? Kaç yaşında?

El Değmemiş Aşk filmi konusu ve başrol oyuncuları

El Değmemiş Aşk filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sıradaki Haber