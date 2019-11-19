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19.11.2019 - 15:32 | | AA

Cerablus'ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde, bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında bir sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Cerablus'ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
Cerablus'ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
Cerablus'ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
Cerablus'ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
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Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus merkezinde, motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre, bir sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

İKİNCİ BOMBA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan güvenlik güçleri, ilçe merkezinde bomba yüklü bir motosiklet daha tespit ederek, olası bir saldırının önüne geçti.

Motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği, bomba imha uzmanlarınca güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.

 

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