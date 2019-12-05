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05.12.2019 - 17:00 | | AA

Ceren Özdemir cinayetine ilişkin skandal paylaşıma gözaltı

Ordu'da, Ceren Özdemir cinayeti hakkında sosyal medyada olumsuz paylaşımda bulunan bir kişi yakalandı.

Ceren Özdemir cinayetine ilişkin skandal paylaşıma gözaltı

Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin sosyal medyada olumsuz paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerce yapılan çalışmada, sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımda bulunduğu belirlenen bir kişi Kabadüz ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheli, Ordu Adliyesindeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir kişi hakkında da aynı kapsamda yakalama kararı çıkarıldı.

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