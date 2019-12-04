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04.12.2019 - 16:50 | | İHA

Ceren Özdemir’den geriye ölümünden 1 saat önce bu fotoğraflar kaldı

Ordu’da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir, olaydan bir saat önce minik balerinlere ders verdi.

Ceren Özdemir’den geriye ölümünden 1 saat önce bu fotoğraflar kaldı

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olmasının yanı sıra bir özel dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir, minik balerinlere bir saat kurs verdi. Kursun ardından eve gitmek üzere yola çıkan Ceren Özdemir, evin önünde meydana gelen bıçaklı saldırı olayının ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceren Özdemir’den geriye ise minik balerinlere verdiği kurs fotoğrafları kaldı.

Ceren Özdemir’den geriye ölümünden 1 saat önce bu fotoğraflar kaldı

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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