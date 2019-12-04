Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

ŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEYE KALKIŞTILAR

Ceren'in katil zanlısı Özgür A. (35), olaydan önce güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından saklandığı evde yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Yakalanması sırasında polis memurunu da bıçaklayan, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öne sürülen şüpheli Özgür A., evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi. Polisler, öfkeli kalabalığın içinden çıkardığı Özgür A.'yı sorgulamak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

KATİL ZANLISI CEREN'İN HEMEN ARKASINDA YÜRÜMÜŞ

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi Özgür A.’nın (35) olaydan önce genç kızı çok yakınından takip ettiği anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin kapüşonlu montla başını kapattığı ve Ceren’in hemen arkasında yürüdüğü görülüyor.

Şüphelinin olaydan sonra üzerindeki montu değiştirdiği, kapüşonsuz, siyah renkli başka bir mont giydikten sonra kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Bu arada Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş, şüphelinin tutulduğu emniyet ek binasına geldi.