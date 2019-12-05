MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Ceren Özdemir'in katili tutuklandı
ABONE OL
05.12.2019 - 13:55 | | AA

Son dakika... Ceren Özdemir'in katili tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması" dedi. Bakan Selçuk, Şule Çet davası ile ilgili olarak da, "İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz" diye konuştu.

Son dakika... Ceren Özdemir'in katili tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak Ordu Adliyesi'ne gönderilen Arduç, savcılıktaki ifadesi tamamlandıktan sonra "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Arduç, adliyedeki son işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Efirli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilecek.

4 KİLOMETRE TAKİP ETMİŞ!

Zanlı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etmişti. Birilerini öldürmek istediğini söyleyen zanlı, ifadesinde Ceren Özdemir'i 4 kilometre takip ettiğini anlatmıştı.

Güvenlik gerekçesiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü binasına gelen doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısına gece yarısı olayın yaşandığı evin çevresinde tatbikat yaptırıldı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araca konularak adliyeye sevk edildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ceren Özdemir'in annesi isyan etti: 'Benim tek isteğim bu'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Balerin Ceren Özdemir'in katilinden kan donduran sözler!
    Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var

    Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var

    Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadı

    Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadı

    Şiddetli yağış, okulun duvarını yıktı

    Şiddetli yağış, okulun duvarını yıktı

    Cuma nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte Cuma namazı duaları

    Cuma nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte Cuma namazı duaları

    Sıradaki Haber