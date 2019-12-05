Son dakika... Ceren Özdemir'in katili tutuklandı
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması" dedi. Bakan Selçuk, Şule Çet davası ile ilgili olarak da, "İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz" diye konuştu.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak Ordu Adliyesi'ne gönderilen Arduç, savcılıktaki ifadesi tamamlandıktan sonra "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Arduç, adliyedeki son işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Efirli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilecek.
4 KİLOMETRE TAKİP ETMİŞ!
Zanlı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etmişti. Birilerini öldürmek istediğini söyleyen zanlı, ifadesinde Ceren Özdemir'i 4 kilometre takip ettiğini anlatmıştı.
Güvenlik gerekçesiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü binasına gelen doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısına gece yarısı olayın yaşandığı evin çevresinde tatbikat yaptırıldı.
VATANDAŞLARDAN TEPKİ
Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araca konularak adliyeye sevk edildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.