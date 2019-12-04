Bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta bir kez daha firar eden Özgür A.'nın 3 gün sonra Ceren'i öldürdüğü ortaya çıktı.

Ordu'da, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki balerin eğitmeni Ceren Özdemir'in evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili katil zanlısı Özgür A. hakkında ayrıntılar da ortaya çıktı. Olay yeri yakınındaki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen ve polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu anlaşıldı.

Yakalanma anında, genç kızın yaşamını yitirdiği saldırıda kullandığı anlaşılan bıçak ile 2 polis memurunu da yaralayan Özgür A.'nın, 2005'te yine Ordu'da çocuk cinayetinden dolayı yakalanıp 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Cezaevine konulan Özgür A.'nın 2017'de çıkan bir yasaya göre cezasının belli bir kısmını yattığı için açık cezaevine alındığı anlaşıldı. 2018'de açık cezaevinden firar eden Özgür A.'nın kısa süre sonra hırsızlık yaparken suçüstü yakalanıp yine aynı yasadan yararlanarak bir kez daha açık cezaevine konulduğu saptandı.

YİNE FİRAR EDİP, CEREN'İ KATLETTİ

Türkiye'de infiale neden olan Ceren Özdemir'in yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırının şüphelisi Özgür A.'nın, 1 Aralık'ta bulunduğu açık cezaevinden firar ettiği belirlendi. Polisin başarılı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan Özgür A.'nın ifadesinde cinayeti itiraf ettiği, resmi kaynaklar tarafından açıklandı.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, "Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ceren Özdemir'in katledilmesinin herkesi derinden yaraladığını belirtti.

Bakanlığın olayı yakından takip ettiğini kaydeden Selçuk, "Uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.



ORDU VALİSİ'NDEN YENİ AÇIKLAMA: 12 CİVARI SUÇ KAYDI VAR

Ordu Valisi Seddar Yavuz yaptığı son açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Zanlı cezaevinden firar ederek eylemi gerçekleştirdi. Ümit ederim böylesi acılar bir daha yaşamayalım. Çok sayıda suç kaydı var. 12 civarında suç kaydı var."