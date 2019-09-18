Çet’in kullandığı ilaçlar incelenecek

Üç psikiyatri doktorundan oluşan heyetin, Şule Çet’e ait tedavi evrakları üzerinden değerlendirme yapacağı öğrenildi. SGK ve ilgili hastanelerle iletişime geçildiği öğrenilirken, Çet’in kullandığı tespit edilen ilaçların listesi bilirkişi heyetine sunulacak. Heyet kullanılan ilaçlar üzerinde yaptığı incelemeler sonucu Çet’in psikolojik durumu üzerinde tespitte bulunacak. Davada diğer önemli gelişme ise Çet’in ev arkadaşının telefonuyla ilgili yaşandı. Şule Çet’in telefonu ikinci defa incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderilmişti. Çet’in ardından, ev arkadaşı Lilia Tirohin’in de telefonu incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildi.