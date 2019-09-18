18.09.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara
Çet’in kullandığı ilaçlar incelenecek
Ankara’da 29 Mayıs 2018’de üniversite öğrencisi Şule Çet (23) bir plazanın 20’nci katından düşerek ölmüştü. Olayla ilgili Çağatay Aksu ile Berk Akand, cinayet ve cinsel istismardan müebbet hapis talebiyle yargılanıyor. Mahkeme, 16 Ekim’de görülecek duruşma öncesi Gazi Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne “acil” koduyla “psikiyatri heyeti” kurulması talimatının yer aldığı bir yazı gönderdi.
Üç psikiyatri doktorundan oluşan heyetin, Şule Çet’e ait tedavi evrakları üzerinden değerlendirme yapacağı öğrenildi. SGK ve ilgili hastanelerle iletişime geçildiği öğrenilirken, Çet’in kullandığı tespit edilen ilaçların listesi bilirkişi heyetine sunulacak. Heyet kullanılan ilaçlar üzerinde yaptığı incelemeler sonucu Çet’in psikolojik durumu üzerinde tespitte bulunacak. Davada diğer önemli gelişme ise Çet’in ev arkadaşının telefonuyla ilgili yaşandı. Şule Çet’in telefonu ikinci defa incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderilmişti. Çet’in ardından, ev arkadaşı Lilia Tirohin’in de telefonu incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildi.
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