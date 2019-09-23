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23.09.2019 - 16:51 | | DHA

Ceza yerine simülasyon!

Marmaris’te, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde, emniyet kemeri takmayan sürücüler, ceza kesilmeyip, simülasyon aracına bindirildi. Kaza sırasında, kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşandığı gösterildi.

Ceza yerine simülasyon!

Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nce ilçeye, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden, kaza anında takla atan otomobilde neler olduğunu yaşatan simülasyon aracı getirildi. Araç, Kordon Caddesi'ne konuldu. Bu sırada trafik ekipleri, Atatürk ile Kordon caddelerinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta, emniyet kemeri denetimi yaptı. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücüler, ceza kesilmeyerek, otomobillerinden indirilip, simülasyon aracına bindirildi. Kaza sırasında, kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşandığı gösterildi.

Simülasyon aracına bindirilenlerden inşaat ustası Ahmet Aydın, "Şehir içinde emniyet kemeri takmadım, takmam lazımdı. Emniyet kemeri takmayınca nasıl olacağını, canlı olarak gördüm. Herkes emniyet kemeri takmalı" dedi.

Emniyet yetkilileri ise trafik güvenliğinin önemini anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.

 

 

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