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08.08.2019 - 12:39| DHA

Cezaevi firarisi öldürüldü!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 20 gün önce cezaevinden firar eden Sadullah Bakırcılar, tartıştığı 2 kişi tarafından tabanca ile vurularak, öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, Bakırcılar'ın kendilerine küfür ettiğini öne sürdü.

Cezaevi firarisi öldürüldü!

Olay, gece Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak üzerindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. 'Adam öldürme ve kasten yaralama' suçlarından hüküm giyen Sadullah Bakırcılar, 20 gün önce tutuklu bulunduğu Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar etti. Polisin her yerde aradığı Bakırcılar, gece Hıdırağa Mahallesi'nde bir arkadaşını ziyarete gitmek için yürürken karşılaştığı E.K. ve E.C. ile tartıştı.

Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi.

Bakırcılar, arkadaşının evine giderek bahçede oturmaya başladı. Bu sırada gelen E.K. ve E.C.,  Bakırcılar'a ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan Sadullah Bakırcılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bakırcılar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

POLİS, 2 SAAT SONRA YAKALADI

E.K.ve E.C., olaydan 2 saat sonra Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, ilk ifadelerinde Sadullah Bakırcılar'ın kendilerine küfür ettiğini öne sürdü. Soruşturma sürüyor.

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