CHP yeni programı nisanda oylayacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süredir hedeflediği ancak 2014’ten bu yana devam eden yoğun seçim gündemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı, Parti Programı çalışmasını gerçekleştirmek için geçen haziranda düğmeye basmıştı. Bu kapsamda, 2008’de Deniz Baykal yönetimi tarafından yazılan “Çağdaş Türkiye İçin Değişim” başlıklı programın yenilenmesine yönelik hazırlıklara başlanmıştı. Kılıçdaroğlu, yeni program çalışmalarını Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel’e emanet etmişti.

Edinilen bilgilere göre çalışmalar bu hafta başından itibaren hızlandırıldı.

Şema hazırladı

Prof. Dr. Açıkel, sürecin nasıl yürüyeceğine ilişkin bir şema hazırlayarak önce MYK’ya ardından ise milletvekillerine sundu. Şemaya göre, çalışmalar şöyle ilerleyecek:

- “Demokrasi ve Hukuk”, “Ekonomi, Sosyal Politika ve Emek”, “Eğitim ve Kurumsal Politikalar”, “Toplumsal Barış” ve “Dış Politika” alanlarında çalışma yürütecek 5 masa kurulacak. Masaların koordinasyonu Program Koordinasyon Ofisi ve Masası tarafından sağlanacak. Süreç içerisinde; masa toplantıları, bölge toplantıları ve koordinasyon toplantıları gerçekleştirilecek.

İnternet portalı

- Vatandaşların da önerilerinin alınabilmesi için bir internet portalı oluşturulacak.

- Parti örgütü, parti tabanıyla bir araya gelinecek. Sendikalardan ve stk’lardan görüş alınacak

- Tüm raporlar 15 Ocak 2020’ye kadar hazırlanacak. Yeni program, Nisan 2020’de yapılacak 37. Olağan Kurultay’da delegelerin oyuna sunulacak.

Yeni stratejiye uygun

Yeni programın, Kılıçdaroğlu’nun özellikle 2014’ten bu yana izlediği, “CHP dışındaki kitlelere açılma” stratejisine uygun olarak, “tüm toplum kesimlerini kucaklayacak” şekilde kaleme alınacağı bildirildi.

Toplumsal Barış Masası’nda, “Kürt sorunu” konu başlığında çalışmalar yapılacak, partinin bu alandaki yeni politikaları kaleme alınacak.