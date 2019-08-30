CHP’den ‘Büyükşehir’ çalıştayı

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı’nda bir araya geldi.



Sultanahmet’teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nda dün gerçekleştirilen çalıştaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı. Bir sonraki toplantının ekim ayında İzmir’de yapılması kararlaştırıldı.



Çalıştayın açılışında konuşan İmamoğlu, CHP’ye ait 11 büyükşehir belediyesinin toplam nüfusunun 40 milyona yakın olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye ekonomisinin neredeyse GSMH’nin yüzde 70’lere yakını bu şehirlerde yaşatılıyor, büyütülüyor ve var ediliyor. Dolayısıyla büyükşehir belediye başkanları olarak bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülkemizin özellikle bu günlere yaşadığı bir kısım sorunlara başta ekonomi olmak üzere, özellikle toplumun içinde istihdam gibi yaşadığı birçok konuya yerel yönetimler olarak bizler nasıl katkıda bulunabiliriz, nasıl ortak akılla, işbirlikleriyle bu sürece değerli bir takım unsurlar katabiliriz ve aynı zamanda kendi iç işleyişimizle birlikte paylaşacağımız deneyimler ya da bir takım sorunların çözümlerindeki ortak süreçleri bu toplantılarda paylaşacağız. Mutlaka dönemin ya da toplantının yapıldığı sürece dair de bu toplantıda ülkenin sorunlarına dönük fikirlerimiz oluşacak ve bunu da kamuoyu ile paylaşacağız.”



Tarım politikası



Türkiye’nin güncel konusunun mülteci sorunu olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Başta İstanbul, Hatay, Mersin ve Adana gibi şehirlerimizde mülteci konusu gerçekten her şehrin önemli bir sorunu haline gelmiştir. Bu hususta da çözümlerimiz ne olabilir şeklinde bir çalıştayımız olacak” dedi. İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda Türkiyemizin belki de görünmeyen en önemli konularından biri olan tarım politikası üzerine bir kısım yorumlarımız olacak ve karşılıklı fikirler geliştireceğiz. Şehirler arasında sağlıklı gıda erişimini ve özellikle tüketiciye gıdanın en ucuz haliyle ulaşımını sağlayacak kanalları nasıl oluşturabiliriz.”