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25.12.2019 - 21:49 | | DHA

Çiftlik sahibi başından vurulmuş halde bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde Fatih Kürşad Yağcı (37), sahibi olduğu küçükbaş çiftliğinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma, çiftlikte çoban olarak çalışan ve olayın ardından Yağcıya ait otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çiftlik sahibi başından vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında kırsal Çıtak Mahallesinde meydana geldi. Küçükbaş çiftliği bulunan Fatih Kürşad Yağcı, besihanesine gelen komşuları tarafından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede tabancayla başından vurularak öldürüldüğü tespit edilen Yağcı, otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

JANDARMA ŞÜPHELİ ÇOBANI ARIYOR

Jandarma ekipleri, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, Yağcının çiftliğinde çalışan olayın ardından kayıplara ve ismi öğrenilemeyen şüpheli çobanı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi çobanın patronunu silahla vurduğu, daha sonra ise içerisinde yüklü miktarda para bulunan otomobilini de alıp olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü. 

 

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